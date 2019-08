De acordo com o programa enviado pelo santuário à agência Lusa, a iniciativa começa a um sábado, dia 14 de setembro, pelas 14:30, com a concentração junto à Cruz Alta, seguindo-se uma visita acompanhada a Aljustrel e Valinhos.

Pelas 21:00, tem início a peça de teatro “A Linguagem do Coração” no Centro Pastoral de Paulo VI, com encenação de Sofia Portugal, baseada na autobiografia de Emmanuelle Laborit, atriz, surda de nascença, agraciada com o Prémio Molière da revelação teatral e diretora do Teatro Visual Internacional em França.

Este momento cultural é aberto ao publico em geral.

No dia 15 de setembro, o programa tem início com uma catequese, na Capela da Ressurreição de Jesus, marcada para as 09:30, seguindo-se, pelas 11:00, a celebração penitencial.

Pelas 14:30, haverá uma saudação na Capelinha das Aparições e trinta minutos depois celebra-se missa na Basílica da Santíssima Trindade. O programa termina com uma visita acompanhada à Exposição Temporária Capela Múndi.