Segundo o Santuário de Fátima, este tempo de descanso é, “às vezes, o único no ano no qual [os pais] poderão, ou não, ficar com os seus filhos”, havendo um grupo de voluntários aos quais estes ficarão entregues.

A ação, promovida com o apoio da Congregação dos Silenciosos Operários da Cruz, tem lugar no Centro Francisco e Jacinta Marto, em Fátima, entre 16 e 22 de agosto (para deficientes dos 7 aos 21 anos) e de 25 a 31 de agosto e de 02 a 08 de setembro.

O programa preparado pelo Santuário prevê atividades culturais, convívio, celebração e lazer, com visitas ao Santuário de Fátima, aos Valinhos e à Praia das Rocas, em Castanheira de Pera.

Em 2022, participaram no programa 120 pessoas com deficiência e 53 cuidadores/familiares, com o apoio de 87 voluntários, informou o Santuário, acrescentando que, desde o início da atividade, em 2006, já terão participado cerca de 800 pessoas.