O Santuário de Fátima recebeu sete milhões de participantes nas cerimónias em 2018, menos 2,4 milhões face a 2017, ano em que se comemorou o centenário das ‘aparições' com a presença do papa Francisco.

O Santuário anunciou hoje que foram contabilizados sete milhões de participantes em 2018, um valor ligeiramente mais alto do que em 2012 (6,8 milhões), mas inferior aos dados relativos a 2017, ano da celebração do centenário das ‘aparições'.

Nas peregrinações organizadas, registaram-se 2.785 grupos estrangeiros, num total de 132.839 peregrinos, acrescentou Santuário em comunicado.

Dessas peregrinações organizadas, registaram-se grupos de 18 países da América, de 16 países de África, 26 países da Europa, 17 países da Ásia e dois países da Oceânia.

Apenas da Ásia, contabilizaram-se 481 grupos, onde se destaca a presença de peregrinações organizadas da Coreia do Sul (125), Filipinas (93), Índia (61), Indonésia (48) e China (31).

De grupos portugueses, foram contabilizados 1.602, num total de 546.738 participantes em peregrinações organizadas.

A maioria (57%) dos grupos estrangeiros realizaram as suas peregrinações nos meses de abril, outubro, maio e setembro.

Os espaços do Santuário mais visitados foram a Capelinha das Aparições (2,9 milhões), Recinto de Oração (2,4 milhões), Basílica da Santíssima Trindade (1,1 milhões) e Basílica da Nossa Senhora do Rosário de Fátima (280 mil).

A Casa da Irmã Lúcia contou com 347 mil visitantes em 2018, enquanto a exposição temporária "As Cores do Sol" registou 225 mil.