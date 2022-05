Como vão ser apoiados os peregrinos nas estradas?

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar a operação "Peregrinação a Fátima 2022", que vai decorrer até 15 de maio e tem como objetivo contribuir para o aumento da segurança rodoviária e dos peregrinos.

Durante os próximos dias, a PSP "assegura ações de visibilidade policial e acompanhamento aos peregrinos com o propósito de promover a coexistência segura entre a normal circulação rodoviária e a circulação pedonal destes grupos".

As vias onde circulam os peregrinos vão ser também "especialmente visadas no controlo da velocidade de circulação automóvel". A PSP aconselha os condutores para que pratiquem uma condução defensiva, diminuam a velocidade de circulação nos centros urbanos e, caso visualizem um grupo de peregrinos ou um carro de apoio, reduzam a velocidade.

Principais conselhos da PSP para os peregrinos:

Andar em fila indiana;

Sinalizar o início e o fim dos grupos;

Não andar na estrada, mas sim pela berma;

Caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito;

Não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões;

Usar sempre — quer de dia, quer de noite — coletes refletores;

Se for preciso reunir o grupo, fazê-lo sempre fora da estrada;

Não usar auscultadores nem auriculares;

Não utilizar o telemóvel durante a caminhada;

Fazer pausas durante a caminhada;

Não andar sozinho(a) durante a noite;

Ter cuidado especial ao atravessar as vias.

Por sua vez, o Santuário de Fátima diz ao SAPO24 que vai haver apoio aos peregrinos nas estradas, "dado pelo Movimento da Mensagem de Fátima (MMF)".

"Existem 37 postos, 11 são assegurados pela Ordem de Malta e os restantes 26 pelo MMF e Cruz Vermelha. O mapa com esses postos será disponibilizado numa aplicação no site do MMF, que será disponibilizada em breve", refere o Gabinete de Comunicação.

Vão existir condicionamentos nas estradas?

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que, "de forma a minimizar a ocorrência de incidentes, serão implementados um conjunto de condicionamentos rodoviários nos principais itinerários utilizados pelos peregrinos no acesso ao Santuário de Fátima, bem como a criação de caminhos alternativos em locais de maior tráfego rodoviário".

Segundo a empresa, "além destes condicionamentos, a IP terá no terreno equipas, que irão percorrer os principais percursos utilizados pelos peregrinos”, as quais “terão como missão prestar apoio aos utentes, dar informação aos condutores e reforçar a sinalização dos desvios implementados e, em caso de necessidade, adaptar ou criar novos condicionamentos em função dos momentos de maior ou menor afluência de peregrinos".

A campanha de segurança da IP tendo em vista a peregrinação de maio ao Santuário de Fátima prolonga-se até dia 13 e estão previstas "ações de sensibilização direta junto dos peregrinos e ações de comunicação envolvendo diversas entidades, no sentido de implementar medidas que previnam os acidentes rodoviários e em particular com peregrinos".

Tendo tudo isto em conta, há algumas notas a registar para os três principais distritos por onde passa um maior número de peregrinos:

Santarém: "Pelas características das vias utilizadas pelos peregrinos não serão efetuados condicionamentos em vias de lentos. Contudo, o número de Peregrinos que percorre a rede de estradas no distrito de Santarém será elevado, pelo que haverá um reforço do acompanhamento por parte das equipas da IP";

Coimbra: Haverá a "supressão da via da direita no IC2 junto ao Km 197,6. Na zona de Fornos será implementado um desvio alternativo para a antiga EN1", enquanto entre Antanhol e Cernache será implementado o desvio para a antiga EN1, ao mesmo tempo que se verificará a "supressão da via direita no IC2 na localidade do Orelhudo entre os quilómetros 178,3 e 179";

Leiria: Estão previstas supressões da via direita no IC "entre os quilómetros 139,5 e 140,5 na zona de Meirinhas; entre os quilómetros 156,5 e 158,9 na zona de Tinto; entre os quilómetros 162,3 e 163,4 na zona de Barreiras".

Já em Fátima, quais são os principais conselhos?

A PSP deixa ainda alguns aspectos a considerar já na cidade de Fátima e no Santuário, devido à grande afluência de peregrinos esperada:

Chegar atempadamente a fim de evitar filas prolongadas;

Não deixar bens à vista no interior dos veículos, guardando-os na bagageira antes de chegar ao local onde se vai estacionar;

Não deixar documentos pessoais nos veículos, cada peregrino deve tê-los sempre consigo;

Não transportar a carteira/telemóvel no bolso de trás ou na mochila, devendo ser guardados num bolso da frente ou numa bolsa com fecho que esteja sempre em contacto com o corpo;

Evitar andar com grandes quantias de dinheiro; deve ser dividido e distribuído por vários locais;

Não levar bens de valor, nem objetos que sejam ostensivos;

Ter sempre o telemóvel com bateria e o contacto dos demais elementos do grupo;

Logo após o fim das cerimónias, a saída deve ser calma e gradual evitando as filas prolongadas;

Nunca perder de vista os idosos e crianças, devendo estes ter sempre um contacto de um adulto do grupo.

Quem preside à peregrinação aniversária de maio?

O arcebispo Edgar Peña Parra preside à peregrinação de 12 e 13 de maio a Fátima, sob o tema "Levanta-te, és testemunha do que viste".

O presidente da celebração, de origem venezuelana, tem 62 anos e é diplomata da Santa Sé desde 1993. Atual substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, serviu como Núncio Apostólico no Paquistão, entre 2011 e 2014, e em Moçambique, de 2014 a 2018.

Há restrições devido à pandemia?

A peregrinação deste mês vai acontecer sem as restrições anteriormente impostas pela pandemia.

Assim, esta peregrinação "marca o regresso de uma série de iniciativas próprias das peregrinações de verão, como o acolhimento dos doentes e dos peregrinos a pé", de acordo com o Santuário, que explica que, "nos últimos dois anos, devido à pandemia, não foi possível oferecer estes dois serviços por razões sanitárias".

Todavia, vai ser mantida alguma prudência como o uso da máscara no posto de socorros e no lava-pés.

Com o alívio das restrições, a missa dos doentes e a vigília na noite de 12 para 13 são outros momentos celebrativos que vão voltar este verão e que recomeçam já este mês.

Ao SAPO24, o Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima especifica que, "apesar da ausência de restrições e o uso da máscara não ser obrigatório", vão ser mantidos "os circuitos de circulação de forma a evitar os aglomerados".

Além disso, "mantêm-se os dispensadores de álcool gel nas várias entradas e durante as celebrações devem, no entanto, manter-se algumas cautelas, procurando preservar algum distanciamento físico entre as pessoas".

O Santuário terá também "no Recinto de Oração acolhedores para prestar auxílio aos peregrinos".

Desta forma, o Santuário mostra-se disponível "para acolher todos os peregrinos em segurança", mas deixa o alerta. "Todos temos de fazer a nossa parte e evitar comportamentos de risco. Em zonas de maior aglomeração pedimos prudência reforçada. Não sendo obrigatório o uso de máscara em espaços ao ar livre, recomenda-se a sua utilização nos locais com múltiplas pessoas", como é o caso do interior da Capelinha e do Queimador das Velas".

Qual é o programa oficial desta peregrinação?

Dia 12 de maio:

07:30 — Missa em alemão, na Capelinha das Aparições

08:30 — Missa em inglês, na Capelinha das Aparições

09:30 — Missa em francês, na Capelinha das Aparições

10:30 — Missa em espanhol, na Capelinha das Aparições

11:30 — Missa em italiano, na Capelinha das Aparições

12:30 — Missa em polaco, na Capelinha das Aparições

16:30 — Missa com a participação dos doentes, na Basílica da Santíssima Trindade

17:30 — Procissão eucarística, desde a Basílica da Santíssima Trindade até ao Altar do Recinto de Oração

18:30 — Terço, na Capelinha das Aparições

21:30 — Bênção solene das velas e terço, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a procissão das velas

22:30 — Celebração da Palavra, no Recinto de Oração

23:50 — Procissão do silêncio

Dia 13 de maio:

00:00 à 01:00 — Adoração eucarística, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

01:00 às 02:00 — Veneração dos santos Francisco e Jacinta Marto, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

02:00 às 03:15 — Via-sacra, no Recinto de Oração

03:30 às 04:15 — Celebração mariana, na Capelinha das Aparições

04:30 às 05:30 — Missa, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

05:30 às 07:00 — Adoração eucarística, com laudes do Santíssimo Sacramento, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

07:00 — Procissão eucarística, no Recinto de Oração

09:00 — Terço, na Capelinha das Aparições

10:00 — Procissão, missa, bênção dos doentes e procissão do adeus, no Altar do Recinto de Oração

Quantos grupos de peregrinos já estão inscritos?

Ao SAPO24, o Santuário de Fátima indica que, até ao momento, estão inscritos 36 grupos de Portugal, 4 da Alemanha, 2 da Áustria, 4 do Brasil, 1 de Cabo Verde, 1 do Canadá, 1 da Croácia, 1 de El Salvador, 2 de Espanha, 4 dos Estados Unidos, 4 de França, 1 de Gibraltar, 2 da Irlanda, 12 de Itália, 1 da Letónia, 2 do México, 2 da Polónia e 1 da Suíça.

Quanto ao retorno a uma situação pré-pandemia, quanto aos números, é referido que "paulatinamente os peregrinos estão a regressar, e isso já foi visível na Semana Santa por exemplo, com um elevado número de peregrinos oriundos de Espanha".

"A expectativa é que isso possa acontecer tão breve quanto possível, mas sem previsões exatas. Os peregrinos portugueses estão efetivamente a regressar, mas os estrangeiros fazem-no a um ritmo mais lento. Contudo, nesta peregrinação de maio já contamos com muitos grupos estrangeiros, nomeadamente da América e da Ásia", é frisado.

Quanto a estimativas de peregrinos para 12 e 13 de maio, é referido que, por o Santuário ser "um espaço aberto", torna-se "difícil fazer uma contabilização precisa".