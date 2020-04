As festas espanholas mais famosas do mundo, as de São Firmino, conhecidas pela corrida de touros no centro de Pamplona, foram suspensas devido à covid-19, anunciou hoje a câmara municipal da capital de Navarra, no nordeste de Espanha.

A autarquia deu esta informação "com tristeza" e sublinhou que "parece complicado" que as festas se possam ainda realizar este ano, mas vai "esperar a ver como evoluem os acontecimentos". A última suspensão das Festas de São Firmino ("Fiestas de San Fermín" em espanhol) foi parcial, por um dia, e teve lugar em 1997, devido ao assassínio, pela organização terrorista basca ETA, do político local do Partido Popular Miguel Ángel Blanco. Estas festas são conhecidas principalmente pelas imagens que passam nas televisões de todo o mundo da corrida de touros ("El Encierro"), ao longo de um percurso de 849 metros por três ruas do centro histórico de Pamplona. As festividades locais, comemoradas há quase mil anos, tornaram-se famosas quando o ainda jovem escritor norte-americano Ernest Hemingway, então com 24 anos, publicou em 1926 o romance "O Sol Nasce Sempre (Fiesta)", cuja ação se desenrola em Paris e Pamplona, durante as Festas de São Firmino. Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19, que segundo um balanço da AFP, já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 537 mil doentes foram considerados curados. Os Estados Unidos são o país com mais mortos (42.094) e mais casos de infeção confirmados (mais de 784 mil). Seguem-se Itália (24.144 mortos, em mais de 181 mil casos), Espanha (20.852 mortos, mais de 200 mil casos), França (20.265 mortos, mais de 155 mil casos) e Reino Unido (16.509 mortos, quase 125 mil casos).