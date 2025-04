Uma família de três pessoas com idades entre os 56 e os 81 anos foi encontrada morta hoje em casa numa localidade de Ourense, na Galiza (norte de Espanha), por alegada intoxicação com monóxido de carbono.

Segundo a autarquia local e a força policial Guarda Civil, está a ser investigada a possibilidade de a intoxicação ter sido provocada pela má combustão de um gerador de energia usado pela família durante o apagão.

As mesmas fontes disseram a vários meios de comunicação social espanhóis que o homem mais velho da família usava um respirador e que o gerador foi usado para alimentar este aparelho.

As vítimas são um casal e o filho e os cadáveres foram encontrados hoje em casa pelos bombeiros.

Num bairro de Madrid, morreu na segunda-feira à noite uma mulher de 52 anos num incêndio na casa onde vivia.

Segundo a Polícia Nacional de Espanha, as primeiras investigações indicam que o fogo, declarado por volta das 22h00 locais (21h00 em Lisboa), foi provocado por uma vela, num momento em que a eletricidade estava ainda a ser reposta em algumas zonas de Madrid.

Outras 13 pessoas receberam assistência médica por intoxicação com fumo no mesmo incêndio no bairro de Carabanchel de Madrid e várias foram resgatadas do edifício em chamas pelos bombeiros, disseram as autoridades locais.

Numa localidade de Valência, morreu uma mulher de 46 anos que dependia de uma máquina de oxigénio para respirar, num caso em que parece haver mais dúvidas por parte das autoridades quanto a uma possível ligação com o apagão.

Segundo as primeiras informações divulgadas pela polícia valenciana, a mulher morreu depois de, alegadamente, a máquina de que dependia ter ficado sem energia.

No entanto, fontes dos serviços de saúde locais revelaram que se tratava de uma pessoa com várias patologias e que só precisava de usar a máquina de oxigénio durante algumas horas do dia.

Segundo as mesmas fontes, os serviços médicos consideraram, no primeiro diagnóstico, que a mulher morreu por “causas naturais”.

A mulher foi encontrada morta hoje em casa pelos serviços de emergência, disse a Polícia Nacional à agência noticiosa espanhola EFE.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha. Só hoje de manhã foi reposto totalmente o abastecimento nos dois países.

Não há ainda uma explicação oficial para as causas do apagão.