Numa nota publicada na sua página na rede social Facebook, o SNBS refere que, ao desconvocar todas as ações de luta agendadas, pretende permitir a realização da reunião agendada pelo Governo para dia 16 de janeiro, que disse ter sido marcada “à revelia do processo negocial previamente acordado”.

“Pretende-se, assim, garantir que o Governo não recorra a argumentos ou estratégias infundadas para evitar negociar com o SNBS ou suspender as negociações”, escreve a corporação.

O Governo e os sindicatos dos bombeiros sapadores retomam hoje as negociações que tinham sido interrompidas a 03 de dezembro de 2024 por causa dos protestos. Apenas o SNBS, que tinha uma greve e manifestação agendadas para dia 15 de janeiro, recebeu a convocatória para 16 de janeiro.

“Espera-se que esta pausa no processo negocial tenha despertado alguma consciência nos decisores relativamente às legitimas reivindicações desta classe profissional”, escreve o SNBS na nota hoje divulgada, acrescentando que, “caso as propostas apresentadas não estejam alinhadas com as expectativas dos bombeiros sapadores”, retomará as ações de luta programadas, admitindo alargá-las.

No início de dezembro, o executivo suspendeu as negociações com os bombeiros sapadores, acusando-os de estarem a fazer pressão ilegítima, com um protesto que incluiu petardos, tochas e fumos junto à sede do Governo.

Os bombeiros sapadores já realizaram três manifestações, desde outubro, com rebentamento de petardos e lançamento de tochas, além de uma ocupação da escadaria da Assembleia da República.