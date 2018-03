O ‘stock’ de vacinas é mais do que suficiente", afirmou Fernando Araújo, em declarações aos jornalistas, em Pombal, distrito de Leiria, à margem de uma sessão comemorativa do Dia Mundial da Saúde Oral.

O governante disse que o número de vacinas de sarampo existentes em Portugal foi revisto na segunda-feira entre a tutela, as diversas administrações regionais de saúde e a Direção-Geral de Saúde (DGS) e existe "em número suficiente" quer nos centros de saúde, quer nos hospitais.

"Nesse aspeto estamos perfeitamente descansados e as pessoas podem estar confiantes que se for necessário, se for indicado, terão seguramente a vacina, que é gratuita, que é segura, e que defende os próprios, os seus mais próximos e a comunidade", frisou Fernando Araújo.

O último balanço do número de casos de sarampo confirmados em Portugal pela DGS apontava para 53, de um total de 145 situações suspeitas.