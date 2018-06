A cidade russa de Saransk ainda está a começar 'a aquecer' para o decisivo desafio de segunda-feira entre Portugal e o Irão, que discutem um lugar nos oitavos de final do Mundial2018 de futebol.

As amplas artérias centrais e a zona histórica da mais pequena das 11 cidades-sede do evento, com uns 300 mil habitantes, estiveram praticamente desertas de adeptos esta manhã, avistando-se, raramente, um ou outro iraniano.

A urbe 650 quilómetros a leste de Moscovo não é dos destinos mais turísticos do país e é aquela na qual os preços das estadas escalaram para valores irreais, pelo que boa parte dos adeptos esperados apenas chegará na própria segunda-feira, já que o encontro se realiza somente às 21:00, 19:00 em Lisboa.

À saída do renovado, mas minúsculo, aeroporto, dezenas de pessoas surgem a oferecer quartos e corridas de táxi para o centro, a 10 quilómetros, contudo os adeptos esta manhã eram em número basicamente residual.

Às 08.00 (06:00), as temperaturas já estavam nos 24 graus e deverão chegar aos 30, porém, a seleção portuguesa não vai treinar na Arena de Saransk, onde o selecionador Fernando Santos e um futebolista vão fazer, em conferência de imprensa, a antevisão do jogo, às 20:00 (18:00).

A equipa das ‘quinas’ trabalhou no seu quartel-general de Kratovo, 50 quilómetros a sudeste de Moscovo, já com o conjunto completo, depois de João Moutinho ter recuperado de síndrome gripal e ter sido reintegrado – a comitiva viaja para Saransk durante a tarde.

Portugal e Espanha lideram o grupo B com quatro pontos, enquanto o Irão de Carlos Queiroz tem três e Marrocos, já afastado, ainda não pontuou.

Portugal e Irão defrontam-se na segunda-feira na Arena de Saransk às 21:00, 19:00 em Lisboa.