Mais de 19 mil alunos entre os 12 e os 15 anos estiveram envolvidos num programa de promoção de bem-estar mental nas escolas, ultrapassando “todas as metas estabelecidas para o primeiro ano”, foi hoje anunciado.

As sessões de grupo envolveram mais de 7.400 alunos do 7.º ano, mais de 6.700 do 8.º ano e mais de 5.800 do 9.º ano.

Até ao final de abril, segundo a Associação Empresários pela Inclusão (EPIS), o “Por ti - Programa de Promoção de Bem-estar Mental nas Escolas”, além dos quase 20.000 estudantes do 3.º ciclo, abrangeu mais de 1.900 professores e assistentes operacionais e mais de 770 famílias de mais de 100 escolas públicas de 59 concelhos.

A iniciativa decorre ao longo de quatro anos letivos, entre 2022 e 2026, com o objetivo de preparar melhor as pessoas através do “desenvolvimento de competências de regulação emocional que contribuam para estilos de vida mentalmente mais equilibrados”.

“No que toca aos jovens, 76% reconhecem que as sessões do “Por ti” aumentaram o seu conhecimento sobre o bem-estar mental, 75% consideram que fizeram aprendizagens importantes que vão ser úteis no seu dia a dia, 69% sentem-se capazes de aplicar o que aprenderam e 67% vão utilizar as estratégias de regulação de emoções que aprenderam”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

A EPIS também sustenta que o programa teve um impacto positivo nos professores, assistentes operacionais e famílias.

Noventa e seis por cento dos inquiridos reconhecem que “as sessões aumentaram o seu conhecimento sobre o bem-estar mental, 95% consideram que fizeram aprendizagens importantes que vão ser úteis no seu dia a dia, 93% sentem-se capazes de aplicar o que aprenderam e 92% vão utilizar as estratégias de regulação de emoções que aprenderam”.

“É um sinal muito positivo que tivemos da parte das comunidades escolares nos primeiros meses de implementação, que revela potencial de crescimento e deve levar a EPIS e os seus parceiros a continuar a apostar neste projeto ao longo dos próximos anos”, adiantou a presidente a EPIS, Leonor Beleza, citada no comunicado.

Por seu turno, o membro do Conselho Executivo da Unidade de Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental (UPC³) da Universidade de Coimbra Daniel Rijo disse que o programa “tem evidenciado que tanto alunos quanto pais, professores e pessoal não docente, beneficiam de uma intervenção curta, mas informativa”.

“Com este programa estamos a levar a educação emocional às escolas, contribuindo para melhorar o bem-estar mental das comunidades escolares portuguesas”, sublinhou a presidente executiva (CEO) da Zurich em Portugal, Helene Westerlind.

Já o diretor da Z Zurich Foundation, da Gregory Renand, salientou que o “reconhecimento da necessidade de prevenção e promoção do bem-estar mental dos jovens pelas autoridades educativas portuguesas é vital para criar impacto da forma mais sustentável possível”.

O “Por ti” é financiado pela Z Zurich Foundation, gerido pela Zurich Portugal e Missão Azul, e implementado pela EPIS em parceria com a UPC³ da Universidade de Coimbra.

Em quatro anos, o programa irá envolver cerca de 45 alunos em duas fases, ambas iniciadas em setembro de 2022, sendo que a primeira prolonga-se até 2026 e a segunda até 2025.

“(…) Está também a ser desenvolvida investigação científica, com vista a avaliar o efetivo aumento do bem-estar mental – esta avaliação do impacto e eficácia do programa integra um projeto plurianual que analisará as alterações mais relevantes ao nível da aquisição de competências de regulação de emoções e aumento do bem-estar emocional e da qualidade de vida”, é acrescentado.