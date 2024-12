O refugiado saudita suspeito de ter atropelado dezenas de pessoas com um carro num mercado de Natal em Magdeburgo pode ter atuado por "insatisfação" com o tratamento dispensado na Alemanha aos demandantes de asilo de seu país, afirmou neste sábado o procurador responsável pelo caso.

Quem o diz?

A investigação está em curso, mas "ao que parece, o pano de fundo do crime (...) pode ser a insatisfação com a forma como os refugiados sauditas são tratados na Alemanha", afirmou o procurador Horst Walter Nopens ao ser questionado sobre as motivações do ataque de sexta-feira que deixou cinco mortos e mais de 200 feridos.

O suspeito havia denunciado em agosto na sua conta na rede social X "os crimes cometidos pela Alemanha contra os refugiados sauditas e a obstrução da justiça, pouco importa a quantidade de evidências que apresentemos" nos processos de pedido de asilo.

O que se conhece do suspeito?

Vários meios de comunicação social alemães identificaram o homem como Taleb A., ocultando o seu apelido, em conformidade com as leis de privacidade, e referiram que se tratava de um médico, especialista em psiquiatria e psicoterapia.

Descrevendo-se a si próprio como um antigo muçulmano, partilhou diariamente dezenas de ‘tweets’ e ‘retweets’ centrados em temas anti-islâmicos, criticando a religião e felicitando os muçulmanos que abandonaram a fé.

Acusou também as autoridades alemãs de não terem feito o suficiente para combater o que ele disse ser a “islamização da Europa”.

Alguns descrevem-no como um ativista que ajudou mulheres sauditas a fugir do seu país.

O autor do ataque, que vive na Alemanha há quase duas décadas, também manifestou o seu apoio à Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita e anti-imigração.

Que balanço desta tragédia?

O número de mortos no ataque ao mercado de Natal de Magdeburgo, na Alemanha, subiu para cinco, anunciou o governador do estado de Saxónia-Anhalt, citado pela agência AP.

O balanço inclui ainda mais de 200 mortos, acrescentou Reiner Haseloff.