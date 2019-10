“Se a esquerda radicalizar a esse ponto, vamos precisar dar uma resposta. E essa resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada via plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada”, afirmou Eduardo Bolsonaro, numa entrevista publicada no canal de YouTube da jornalista brasileira Leda Nagle.

O Ato Institucional nº 5 foi decretado no Brasil, em 1968, no auge da ditadura militar, e revogou direitos fundamentais e garantias constitucionais com o ‘habeas corpus’, instituiu a censura prévia e também deu ao Presidente o direito de cessar mandatos de parlamentares e intervir em cidades e estados do país.

Defendendo o Governo do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o deputado disse que a oposição relaciona o pai com todos os problemas do país.

“Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazónia (…) óleo no nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, tudo vai ficar limpo e aí vai ter uma outra coisa, qualquer coisa será culpa do Bolsonaro”, disse.

Eduardo Bolsonaro, que é atualmente líder do Partido Social Liberal (PSL) na câmara baixa parlamentar, também fez críticas ao seu partido, que tem sido envolvido em escândalos de candidaturas fantasma e brigas internas.

O PSL era uma formação de reduzida representatividade no parlamento do país, com apenas um deputado, até às eleições de 2018, quando se tornou no segundo maior partido da câmara baixa, elegendo 53 dos 513 deputados desta casa parlamentar.

Desde o início do ano, porém, o partido vive momentos conturbados, porque é alvo de investigações sobre alegadas candidaturas fantasma de mulheres e de desvio de dinheiro das campanhas destas para outras finalidades.