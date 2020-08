O relógio marca as 07:30. Há mais comerciantes do que clientes no Mercado da Ribeira. As bancas e as lojas estão carregadas de produtos, mas quem lá trabalha pouco tem para fazer.

Estes comerciantes dependem, sobretudo, das vendas para restaurantes e dos turistas que, antes da pandemia de covid-19, enchiam as ruas da capital.

“O mercado está assim um bocado deserto (…). Ao sábado é que há um bocado mais de movimento a nível de particulares. Diariamente nós estamos aqui sem fazer nada, sem vender, sem ter atividade” conta à Lusa Ermelinda Simões, junto à banca de marisco, onde trabalha há 30 anos com a mãe.

“A restauração abriu no dia 18 de maio, mas eles estão a trabalhar muito mal. E turistas não há”, destaca, acrescentando que o seu negócio regista quebras na ordem dos 50%.

Estas dificuldades são transversais a todos os comerciantes, independentemente do tipo de produtos que vendem.

“Isto estão tão fraco. (…) Não se vende nada” diz Maria Isabel Aparício, que tem uma banca de frutas e hortaliças no Mercado da Ribeira, um espaço municipal.