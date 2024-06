O cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho, disse hoje olhar para as sondagens "com otimismo e esperança", apesar de considerar que se dirigem mais a "exercícios de comentários" do que aos votantes.

“Obviamente que estamos atentos, mas estamos sobretudo concentrados em levar a nossa mensagem às pessoas, e acho que as sondagens são mais exercícios de comentários do que para aqueles que se querem submeter ao voto dos portugueses e estão concentrados em servir os portugueses”, afirmou o cabeça de lista da Aliança Democrática às eleições europeias. Questionado sobre os resultados da última sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público, em que o PS recupera e surge dois pontos à frente da AD, Sebastião Bugalho escusou-se a comentar e prometeu continuar “a trabalhar todos os dias para merecer a confiança e o voto dos portugueses”. “Olho para as sondagens com otimismo e esperança, mas não vou parar de trabalhar pelos votos dos portugueses até ao dia das eleições”, acrescentou o cabeça de lista da AD à margem de uma visita a uma residência universitária no Porto.