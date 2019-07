Por isso, frisou, "a única solução de longo prazo, não posso deixar de dizer, é mesmo poupar água".

"Independentemente de podermos ir para a cama mais descansados um dia ou outro, o problema da escassez é real e temos mesmo de fazer um uso muito racional da água sempre", disse.

O ministro falava aos jornalistas após ter inaugurado duas novas estações de tratamento, uma de águas residuais e outra de abastecimento público, investimento que considerou "muito importante para poder dar fiabilidade a todo o sistema de água de Beja".

O mais recente Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, divulgado no dia 04 deste mês, indicava que a situação de seca meteorológica manteve-se no final de junho, tendo-se verificado um "ligeiro aumento" da área em seca extrema na região sul.

De acordo com o boletim, 33,9% do território continental estava em seca extrema ou severa, 22,7% em seca moderada e 40,9% em seca fraca.