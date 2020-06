De acordo com o SEF, as autoridades fronteiriças portuguesas já estariam a par dessa informação quando se deu a entrada ilegal em território nacional, mas assumiu que a possibilidade de se tratar das mesmas pessoas que as do alerta emitido por França ainda “é só uma suspeita” neste momento.

“Estamos a usar nas fronteiras terrestres uma aplicação, chamada SEFmobile, que em quatro ou cinco segundos consegue correr todas as bases de dados europeias para confirmar se, de facto, o cidadão que está a ser controlado tem algum alerta no sistema ou se tem a ficha limpa. É imediato. Se as autoridades francesas metem no sistema informático, fica o alerta imediatamente ativo”, explicou fonte do SEF à Lusa.

O controlo das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23:00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada devido à pandemia de covid-19.

A reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha está prevista para 1 de julho.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 400 mil mortos e infetou mais de 6,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.479 pessoas das 34.693 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, divulgado hoje.