Em comunicado, o SEF refere que o cidadão foi detido quando se apresentou no posto de atendimento do Serviço da Avenida António Augusto de Aguiar, tendo sido conduzido ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde ficou com a obrigação de apresentações periódicas às autoridades.

No Aeroporto do Porto, o SEF deteve uma outra cidadã estrangeira de 23 anos, que tinha documentos eslovenos falsos (passaporte, bilhete de identidade e carta de condução), quando esta tentava embarcar com destino a Londres.

A jovem foi detida por uso de documento falso e por estar irregularmente no país, encontrando-se na Unidade Habitacional Santo António (UHSA) a aguardar a conclusão do processo de expulsão.