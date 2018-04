A Segunda Circular está cortada desde as 06:30 em ambos os sentidos devido a quatro acidentes, o primeiro, e mais grave, foi o despiste de um camião no sentido Sintra - Lisboa.

O despiste do veículo pesado ocorreu por volta das 06:30 junto à Escola Superior de Comunicação Social.

Madaíl Santos, chefe da PSP, em declarações à SIC no local, adiantou que ocorreram quatro acidentes, quase em simultâneo, tendo o primeiro sido de um veículo pesado.

"Estamos efetivamente a falar de quatro acidentes. Houve um primeiro despiste deste camião, que vinha no sentido de Sintra - Lisboa, e que embateu no separador central e derramou combustível em ambos os sentidos, o que implicou o corte imediato da Segunda Circular", disse.

"Em simultâneo ocorreram mais quatro acidentes. Um deles no sentido Sintra - Lisboa, e os outros dois no sentido Lisboa - Sintra. No total temos quatro acidentes", acrescentou.

créditos: TIAGO PETINGA/LUSA

A condutora do camião, a única ferida registada até ao momento, foi transportada para o Hospital Santa Maria, em Lisboa. "Saiu daqui como ferida ligeira. Foi transportada para o hospital mais pelo choque do que pelos ferimentos", adiantou o chefe da PSP.

Madaíl Santos não quis avançar com uma hora de reabertura da Segunda Circular, mas adiantou que as operações podem demorar "algumas horas".

Já pelas 9h30, fonte PSP reiterou que “a estrada vai continuar cortada ainda por muito tempo uma vez que a via tem de ser limpa, pois houve derrame de combustível e óleo, ainda estamos à espera de uma grua para conseguir retirar o camião. O separador central tem de ser reparado”.

Numa primeira fase, as autoridades estão a conter o combustível derramado, depois irão proceder à retirada do veículo pesado e, por fim, à limpeza do pavimento.

O trânsito no sentido Sintra - Lisboa está a ser desviado pela Radial de Benfica, já no sentido contrário o desvio faz-se pela Avenida Lusíada