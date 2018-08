Matérias relacionadas com segurança, comércio e a anunciada saída do Reino Unido da União Europeia ("Brexit") vão marcar a agenda do primeiro périplo da primeira-ministra britânica, Theresa May, ao continente africano, que arranca terça-feira na África do Sul.

A par da África do Sul, Theresa May desloca-se ainda à Nigéria e ao Quénia. Os três países integram a Commonwealth, organização que congrega Estados e territórios que integraram no passado o império colonial britânico, sendo Moçambique uma das exceções a esse critério de adesão. “Numa altura em que nos preparamos para sair da União Europeia [medida prevista para 29 de março de 2019], chegou o momento de o Reino Unido aprofundar e reforçar as suas parcerias no mundo”, referiu May, citada num comunicado divulgado hoje por Downing Street (gabinete do primeiro-ministro britânico).