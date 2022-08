Jair Bolsonaro foi um dos últimos a confirmar a presença no debate presidencial do último domingo, organizado pela Folha de São Paulo, UOL e TV Cultura. O presidente do Brasil acabou, no entanto, por marcar presença no mesmo, que se realizou no prédio da TV Bandeirantes, e não foram apenas as suas polémicas declarações que suscitaram espanto.

De acordo com a jornalista e colunista Mônica Bergamo, a segurança de Jair Bolsonaro pediu para que "pessoas da organização do evento experimentassem as sanduíches que seriam servidos na sala em que o presidente se instalaria antes de entrar no estúdio, por temor de que algum deles estivesse envenenado".

Esta medida de segurança acabou por deixar muita gente surpreendida, até mesmo alguns dos assessores do presidente brasileiro que ali estavam presentes.