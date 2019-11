Esta manhã, o IPMA já tinha alertado para uma descida acentuada das temperaturas máximas a partir de quinta-feira, devido a uma massa de ar muito frio, ar polar, proveniente da Irlanda.

Em declarações à Lusa, a meteorologista do IPMA Ângela Lourenço adiantou que se prevê uma descida de oito graus Celsius das temperaturas máximas.

“Estes valores baixos vão manter-se sexta-feira e sábado, e no domingo espera-se uma subida da temperatura”, disse, acrescentando que, na quinta-feira, “a descida da temperatura não será só acentuada, mas também acompanhada de vento forte”.

Segundo a especialista, está prevista uma descida da ordem dos oito graus nas temperaturas máximas e dois a quatro graus nas mínimas.

“Estamos a falar de máximas da ordem dos 13 a 16 graus no litoral e cinco a sete graus no interior. O valor mais baixo será na Serra da Estrela e em Bragança”, referiu.

O IPMA emitiu também avisos amarelos por causa do vento que irá “atingir principalmente as terras altas do litoral norte e centro com rajadas de 80 a 110 quilómetros por hora na região da Serra da Estrela” e “aviso amarelo de queda de neve nas terras do interior norte e centro, em cotas acima dos mil metros”, acrescentou.

A neve, segundo o IPMA, deverá cair nas serras do Gerês, Montemuro, Montesinho, Marão e Estrela.