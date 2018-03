A queda de um helicóptero militar no sul do Senegal provocou na quarta-feira à noite seis mortos e 14 feridos, dois dos quais graves, informou o governo em comunicado.

Segundo a agência France Press, o helicóptero, com 20 pessoas a bordo, incluindo quatro tripulantes, despenhou-se ao largo de Missirah, numa zona pantanosa.

“De acordo com as últimas informações fornecidas pelos serviços de socorro enviados imediatamente para o local, seis pessoas morreram no acidente”, refere o comunicado.

O governo senegalês anunciou a criação de uma comissão de inquérito para determinar as circunstâncias do acidente.