O sol vai brilhar em praticamente todo o país no último dia de 2019. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para céu pouco nublado ou limpo a 31 de dezembro, com vento em geral fraco.

No entanto, o tempo vai arrefecer, estando prevista uma descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro, um acentuado arrefecimento noturno, em especial nas regiões do interior, e formação de geada regiões do interior do Norte e Centro.

No Continente, as temperaturas vão oscilar entre os 0 graus em Bragança e os 17 graus em Faro. De Norte para Sul conte temperaturas entre os 5 e os 15 graus no Porto; os 2 e os 13 graus em Castelo Branco; os 8 e os 16 graus em Lisboa, os 3 e os 16 graus em Évora e os 9 e os 17 graus em Faro.

Nos Açores, o dia 31 apresenta-se com períodos de céu muito nublado com algumas abertas e esperam-se aguaceiros. As temperaturas vão oscilar entre os 16 e os 19 graus em Ponta Delgada.

Na Madeira conte com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se o céu pouco nublado nas zonas montanhosas. Prevê-se ainda vento fraco a moderado e pequena descida de temperatura — com os termómetros a oscilar entre os 16 e os 22 graus no Funchal.

No primeiro dia do próximo ano as condições vão manter-se no Continente. As previsões são de céu geralmente pouco nublado, vento fraco, mas as temperaturas máximas vão continuar a descer, regista-se novamente um acentuado arrefecimento noturno e prevê-se formação de geada nas regiões do interior Norte e Centro.

No Continente, conte com temperaturas a oscilar entre os 6 e os 12 graus no Porto; os 2 e os 12 graus em Castelo Branco; os 7 e os 13 graus em Lisboa, os 3 e os 16 graus em Évora e os 8 e os 16 graus em Faro.

1 de janeiro de 2020 traz aos Açores céu muito nublado, com abertas para a tarde, assim como períodos de chuva na madrugada e manhã, passando a aguaceiros. Em Ponta Delgada as temperaturas vão oscilar entre os 14 e os 19 graus.

Já na Madeira, as previsões são de uma entrada no próximo ano com céu nublado e vento moderado, com as temperaturas a variar entre os 16 e os 24 graus no Funchal.