Pouco mais de 800 pessoas estão a cumprir quarentena obrigatória, acrescentaram as autoridades na conferência de imprensa diária de acompanhamento do surto do novo coronavírus.

Macau registou 45 infetados desde o início do surto do novo coronavírus.

Depois de o território ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, a partir de meados de março foram identificados 35 novos casos, todos importados, um deles permanece em estado grave.