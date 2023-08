O veterano atleta de Rio Maior, de 47 anos, é o primeiro dos 28 portugueses convocados para os Mundiais a entrar em prova, a partir das 08:50 locais (07:50 em Lisboa), num circuito pelas ruas da capital húngara, com partida e chegada à Praça dos Heróis.

Sem Pedro Pablo Pichardo, que falhou a defesa do título mundial no triplo salto conquistado em Oregon2022, devido a uma lombalgia que o afastou de grande parte da época ao ar livre, a representação nacional na especialidade ficou reduzida a Tiago Luís Pereira, que se apresenta com a modesta melhor marca do ano de 16,51 metros, a 18.ª entre os 19 participantes no Grupo B de apuramento para a final – assegurada para saltos maiores do que 17,15.

Antes, na estreia lusa do novo Centro Nacional de Atletismo, em Budapeste, vão estar Francisco Belo e o recordista nacional Tsanko Arnaudov, no concurso do lançamento do peso, a partir das 10:30 (09:30), com 21,40 metros como marca de qualificação para a final, a disputar ainda hoje, na sessão da tarde, às 20:35 (19:35).

Belo, que tem 20,64 como melhor marca do ano e 21,28 de sempre, disputa o Grupo A, juntamente com o norte-americano Ryan Crouser, que este ano já melhorou três vezes o recorde do mundo, fixado em 23,56, enquanto Arnaudov integra o agrupamento B, com os 21,56 do seu máximo nacional e 20,17 como referência em 2023.

Seguem-se a estafeta de 4×400 metros, com Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, Omar Elkhatib e Fatoumata Diallo, que procura, nesta presença inédita, um lugar na final de hoje, e ainda, nas eliminatórias dos 1.500 metros, Marta Pen e Salomé Afonso.

Na mesma distância, mas já na sessão da tarde, Isaac Nader, que já conseguiu marca de qualificação para Paris2024, vai disputar as eliminatórias, tendo em vista a presença nas meias-finais, no sábado, e a final, marcada para quarta-feira.

– Sábado, 19 ago:

HORA Local (Lisboa) DISCIPLINA ATLETA(S)

08:50 (07:50) 20 quilómetros marcha (M) João Vieira

10:30 (09:30) Lançamento do peso (M) – qualificação Francisco Belo e Tsanko Arnaudov

11:05 (10:05) Estafeta mista 4x400m – eliminatórias Ricardo Santos, Cátia Azevedo, Omar Elkhatib e Fatoumata Diallo

13:26 (12:26) 1.500 metros (F) – eliminatórias Salomé Afonso

13:48 (12:48) 1.500 metros (F) – eliminatórias Marta Pen

19:02 (18:02) 1.500 metros (M) – eliminatórias Isaac Nader

19:37 (18:37) Triplo salto (M) – qualificação Tiago Pereira

20:37 (19:37) Lançamento do peso (M) – final Francisco Belo e Tsanko Arnaudov (a)

21:49 (20:49) Estafeta mista 4x400m – final João Coelho, Omar Elkhatib, Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, Carina Vanessa e Fatoumata Diallo (a)