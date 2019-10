“Este furacão está a ser seguido com imagens de satélite e modelos meteorológicos que fazem a previsão. O Centro de Miami, que é o responsável por este tipo de fenómeno no Atlântico Norte, tem os seus próprios modelos. Em conjunto com os nossos modelos e os deles, é feito esse acompanhamento. Um acompanhamento mais próximo do local é feito com imagens de satélite”, adianta à Lusa a meteorologista Vanda Costa, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A cientista explica que um satélite dá “uma fotografia do alto da atmosfera para baixo, para a superfície terrestre”, de onde é possível “retirar muita informação”. Já um radar “trabalha da terra para a altitude” e tem um campo de ação “muito mais pequeno”, mas “consegue detetar partículas que o satélite não consegue”, servindo para uma previsão a curto prazo.

Os Açores eram, até 2016, servidos por um único radar, no Pico de Santa Bárbara, na ilha Terceira, que era propriedade do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, mas foi desativado na sequência do processo de redução da base militar norte-americana nas Lajes.

Atualmente, não há nenhum radar meteorológico operacional na região, mas a instalação desta estrutura no Pico de Santa Bárbara está prevista para este ano, e está planeada, também, a construção de um radar no Pico da Barrosa, em São Miguel.

Em junho, Jorge Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), salientou que “os Açores precisam de três radares e que o radar das Flores – que é, muitas vezes, pouco discutido – é um elemento fundamental da rede, porque a maioria das tempestades mais gravosas que atingem as ilhas viriam a ser primeiramente detetadas no radar das Flores”.