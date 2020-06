“É muito triste, a gente tinha sempre muita gente. Era um bairro, nesta altura do Santo António, em que estava tudo enfeitado, era uma alegria, mas agora parte das pessoas também já não moram cá, umas morreram, outras foram despejadas”, conta Maria Helena Dias, de 84 anos, à porta de casa.

Perante a “desgraça” da pandemia da covid-19, a alfacinha apoia o cancelamento das Festas de Lisboa, inclusive arraiais e marchas populares. “Se Deus quiser, para o ano, havemos de estar cá todos”, perspetiva, sem deixar de apregoar que “Santo António é Alfama”.

“Fechada em seu desencanto/ Alfama cheira a saudade/ Alfama não cheira a fado/ Cheira a povo, a solidão/ Cheira a silêncio magoado/ Sabe a tristeza com pão.” Estes versos, interpretados por Amália Rodrigues, voltam a traçar a atualidade de um dos bairros históricos de Lisboa, precisamente no ano em que se assinala o centenário do nascimento da fadista.

“Devido ao turismo, despejaram as pessoas. Devido ao vírus, os turistas fugiram. Por isso, o bairro está vazio e, claro, as pessoas estão muito tristes, porque nesta altura todas as ruas estavam enfeitadas, toda a gente estava a viver os santos populares”, afirma a presidente da Associação do Património e da População de Alfama (APPA), Maria de Lurdes Pinheiro, em declarações à agência Lusa.

Em pleno mês das Festas de Lisboa, estas ruas estreitas, com becos e travessas, estão quase sem ver passar vivalma. Sem a agitação de pessoas a subir e a descer as escadinhas, numa espécie de labirinto sob orientação do rio Tejo, os poucos vestígios de folia são os enfeites nas varandas, alguns a teimar em sair desde os festejos de outros anos.

“É triste, dá um ar de abandono”, lamenta a presidente da APPA. Apesar de sobressair a tristeza, a situação traz algum contentamento, pelo alívio da enchente de turistas. “Respira-se melhor, não há barulho, porque era horrível”, indica Maria de Lurdes Pinheiro, acrescentando que agora se voltou a ouvir falar português.

A pandemia veio pôr a nu alguns dos problemas em Alfama, onde é preciso um equilíbrio entre turismo e moradores, para “não transformar este bairro num deserto, num bairro quase fantasma”, defende a representante. “Precisamos de ter o comércio tradicional, voltar a ter as mercearias, as tabernas, a frutaria, a peixaria e também pessoas a viver dentro do bairro”, reclama.