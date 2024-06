Esta segunda-feira de manhã quem precise de apanhar a linha amarela do Metro de Lisboa vai ter que arranjar alternativa. Uma avaria num combóio interrompeu a circulação sem haver indicação de horas da resolução do problema, segundo as redes sociais do Metro de Lisboa.

A publicação foi feita às 6h42, 12 minutos depois da abertura das portas do metropolitano. Pouco tempo depois mais uma publicação avisa que "existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal. Agradecemos a sua compreensão."