Morreu Bub, a gata que sofria de nanismo e que se tornou um fenómeno da Internet. A notícia foi divulgada pelo dono no Instagram, que conta com cerca de 2,4 milhões de seguidores. Morreu Bub, a gata sempre com tamanho de bebé e com a língua de fora mais famosa da Internet Sempre de língua de fora e pequenina. Morreu Bub, uma gata única e um furor nas redes sociais

Lil Bub [Pequena Bub, como era chamada] morreu no passado domingo, 1 de dezembro, aos oito anos de idade, na sequência de uma infeção óssea. A gata sofria de nanismo (era anã, apresentando patas muito curtas para a espécie), conta a BBC. Era também conhecida pela sua aparência incomum. Bub nasceu já com alguns distúrbios, apresentando olhos muito salientes, a língua sempre pendente devido ao facto de ter uma mandíbula menos desenvolvida e sem dentes, e tinha ainda um dedo extra em cada pata traseira. O dono da gata, Mike Bridavsky, anunciou a morte de Bub num post no Instagram. "Perdemos a força viva mais pura, gentil e mágica do nosso planeta. Bub estava alegre e cheia de amor, deitada na nossa cama no domingo à noite [1 de dezembro], mas inesperadamente faleceu pacificamente enquanto dormia", referiu. Bridavsky nunca fez segredo das condições de saúde do animal, mas mesmo assim foi uma surpresa. "Mesmo sabendo disso, não esperávamos que ela morresse tão cedo ou abruptamente, sem aviso prévio. Acredito que ela tomou a decisão de deixar o seu corpo frágil, para que a nossa família não tivesse de tomar uma decisão difícil", escreveu. "Bub fez uma enorme diferença quanto ao bem-estar animal e também na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Ela literalmente salvou milhares de vidas (animais de estimação e humanos), fundou o primeiro fundo nacional para animais de estimação com necessidades especiais, foi alvo de investigações genéticas e biológicas inovadoras, ajudou a arrecadar mais de 700 mil dólares para animais carentes e espalhou um mensagem de determinação, positivismo e perseverança para pessoas de todo o mundo". A gata foi encontrada numa ninhada selvagem em Indiana, nos EUA, e foi rapidamente adotada. A sua fama depressa surgiu através das redes sociais Reddit e Twitter, o que lhe valeu várias idas à televisão, um livro em seu nome e ainda um documentário chamado "Lil Bub & Friends", sobre gatos famosos. Lil Bub não é a única morte de felinos famosos a registar este ano. Em maio morreu também outra gata que ficou conhecida na Internet devido às suas características: a Grumpy Cat. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.