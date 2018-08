Por: Nina NEGRON da Agência France-Press (AFP)

A sessão, iniciada às 10h30 locais (menos quatro horas do que em Lisboa) de quarta-feira, prosseguiu madrugada adentro, com a maioria dos senadores a querer pronunciar-se sobre o assunto, num debate que durou quase 16 horas.

Ao defender a legalização do aborto, a ex-presidente e agora senadora Cristina Kirchner, declarou que "se pode concordar ou não", mas não é possível "rejeitar o projeto sem propor qualquer alternativa e a situação permanecer a mesma", com milhares de abortos clandestinos.

Kirchner, que durante os seus dois mandatos (2007-2015) se recusou a apresentar o projeto para descriminar o aborto, revelou ao Senado que "foram as milhares de jovens que ocuparam as ruas que a fizeram mudar de opinião".

De acordo com os resultados oficiais apurados, 31 senadores votaram a favor e 38 disseram "não" ao texto que previa a interrupção da gravidez durante as primeiras 14 semanas de gestação. À porta do Congresso, em Buenos Aires, estavam milhares de pessoas separados por duas filas de grades.

Os lenços verdes identificavam aqueles a favor do "direito de escolher" enquanto o azul celeste representava aqueles que estão contra a legalização do aborto.

Em várias cidades da América Latina, como o Rio de Janeiro, Lima, Santiago e Cidade do México, grupos a favor da legalização, manifestaram-se diante das representações diplomáticas da Argentina.

Na noite desta quarta-feira, o arcebispo de Buenos Aires, Mario Poli, oficiou uma missa na catedral de Buenos Aires, exibida numa tela de grandes dimensões na Praça de Maio, a um quilómetro da sede do Senado.

Acabou por não passar no Senado, mas caso acontecesse, a Argentina seria o terceiro país da América Latina a legalizar o aborto, juntamente com Cuba e Uruguai — ainda que a interrupção da gravidez também seja permitida na Cidade do México.

Totalmente proibido em El Salvador, Honduras e Nicarágua, o aborto é apenas possível em casos de violação ou caso exista risco de saúde para a mulher ou com o feto.

Opinião popular

A pressão social aumentou no momento em que começaram a surgir os primeiros rumores de que a maioria dos senadores iria rejeitar o projeto, aprovado em junho pela Câmara dos Deputados, com 129 votos contra 125 — mais uma abstenção.

Aqueles que apoiam a despenalização do aborto já tinham referido anteriormente que estavam a avaliar a possibilidade de convocar um referendo caso a iniciativa fosse rejeitada, o que acabou por se verificar.

"Quando uma Câmara opina de um modo e outra pensa de forma diferente [Senado], revela que a representação do povo está dividida. Isto justifica, talvez, um sistema de decisão de democracia direta, como prevê a Constituição, através de consulta vinculante. É possível propormos isto", disse Daniel Lipovetzky, deputado do partido Cambiemos.

Legal ou clandestino