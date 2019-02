“O estrangulamento da classe média é real e milhões de famílias dificilmente conseguem respirar”, disse a senadora em Lawrence, antigo centro da indústria têxtil do nordeste dos EUA.

A antiga professora de direito em Harvard, que também denunciou as ilegalidades ao atacar Wall Street e as grandes fortunas, confirmou a sua entrada numa corrida que se anuncia difícil no campo democrata, onde já se perfilam uma dezena de candidatos um ano antes das primeiras primárias.

E diversos nomes sonantes são ainda aguardados: Joe Biden, o antigo vice-presidente de Barack Obama, Bernie Sanders, o ex-candidato derrotado por Hillary Clinton, e Michael Bloomberg, ex-presidente da câmara de Nova Iorque.

Outra senadora democrata, Amy Klobuchar, prometeu um “grande anúncio” para domingo e também se deve lançar na contenda.

Ao divulgar em outubro, antes da sua campanha, os resultados de um teste ADN, Elizabeth Warren pretendeu terminar com as alegações do Presidente republicano Donald Trump, que há muito a designa por “Pocahontas”, questionado assim a sua origem.