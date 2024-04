O projeto de lei vai ser agora enviado para a comissão parlamentar para uma análise mais detalhada, antes de voltar a ser votado na Câmara Alta.

O Parlamento de Banguecoque aprovou na quarta-feira os princípios gerais da lei sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Na passada quarta-feira, a proposta foi aprovada após a terceira votação: 399 votos a favor, 10 contra e duas abstenções na Câmara Baixa, dominada pela coligação governamental liderada pelo partido Pheu Thai.

Assim que entrar em vigor, previsivelmente no final do ano, a Tailândia torna-se no terceiro país asiático a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, depois de Taiwan (República da China) e do Nepal e o primeiro do Sudeste Asiático.