Estávamos a 25 de maio e o mundo vivia em torno da pandemia (ainda vive). Pouco depois das 20h dessa segunda-feira, em Minneapolis, EUA (2h da manhã de dia 26 em Lisboa), uma boa parte do mundo passaria a viver em torno de um segundo tema: a violência policial sobre os negros e o racismo na sociedade.

A descrição do momento já conhecerão: George Floyd, um homem negro de 46 anos, morreu asfixiado enquanto um polícia lhe pressionava o pescoço com o joelho — a detenção foi feita depois de uma denúncia de que George teria usado uma nota de 20 dólares falsa para comprar cigarros. Aqueles minutos foram filmados por quem estava a passar na rua e as imagens visualizadas vezes sem conta em todo o mundo.

Desde esse momento até aos dias que correm, a espiral de turbulência não mais parou. Em maior escala nos Estados Unidos, mas com repercussões também noutros países — incluindo em Portugal. Protestos - pacíficos e violentos -, demissões na polícia norte-americana, propostas de reformas políticas, derrube de estátuas, debates, grandes marcas com campanhas antirracismo e até a suspensão do desenvolvimento de tecnologias de reconhecimento facial em gigantes tecnológicas pela existência de erros que podem levar a discriminação racial.

Se a maioria concorda que são profundamente perturbadoras as imagens de um polícia a asfixiar até à morte uma pessoa deitada no chão, já não é tão consensual a interpretação das reações que se seguiram.

Conversámos com Laura Kohn-Wood, uma psicóloga norte-americana habituada a olhar para os problemas sociais de um ponto de vista que integra a experiência dos indivíduos com as políticas públicas e orientado para soluções. A especialista convidou-nos a colocar as lentes da Psicologia Comunitária para analisar o momento atual.

Mas antes: uma pergunta inconveniente e uma resposta-trampolim

“Identifica-se como mulher negra?”, perguntámos a Laura Kohn-Wood. A pergunta pode chocar ou parecer desapropriada. A resposta veio mostrar que não era o caso.

“O meu pai biológico é branco e a minha mãe biológica é negra — eu fui adotada”, começa por explicar. “Nasci em 1966, por isso a relação entre os meus pais biológicos era ainda ilegal nalguns sítios dos EUA”, continua, referindo-se às leis que proibiam os casamentos interraciais e que só foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal em 1967.

E prossegue: “Nasci num tempo em que a ‘one-drop rule’ existia em muitos sítios. O que significa que com uma gota de sangue negro uma pessoa era identificada como afroamericana”. A “one-drop rule” é um princípio social e jurídico de classificação racial que teve uma presença muito forte nos EUA no século XX. O sistema era usado para categorizar os cidadãos, tendo implicações nos direitos a que estes tinham acesso. No anos 80, ainda havia tribunais a recorrer a esta regra para tomar decisões.

Estas e outras experiências levam Laura a concluir: “A raça opera de forma tão profunda neste país que seria difícil para mim não me identificar como mulher negra”.

Psicologia Comunitária nos Estados Unidos A disciplina nasceu nos anos 60 como “mudança de paradigma”. “Um grupo de psicólogos clínicos sentiu que o campo da Psicologia não estava a fazer o suficiente para aliviar o sofrimento humano ou os problemas sociais”, explica Laura Kohn-Wood, psicóloga e diretora da School of Education and Human Development da Universidade de Miami. A ideia essencial é que o nível de análise passe a estar nos “sistemas e nas comunidades, em vez de nos indivíduos”, e que a prioridade seja dada à “prevenção, em vez de o foco ficar só no tratamento”, descreve a também co-fundadora dos programas de mestrado e Doutoramento em Psicologia Comunitária na universidade.

Laura Kohn-Wood é diretora da School of Education and Human Development (Faculdade de Educação e Desenvolvimento Humano) da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. É doutorada em Psicologia Clínica, com formação em Psicologia Comunitária, e a sua carreira tem sido dedicada às identidades sociais, em particular raça, etnia, cultura e género.

Distingue três princípios essenciais da Psicologia Comunitária que podem dar pistas para a mudança social: ir à raiz dos problemas, reconhecer o conhecimento especializado das comunidades e seguir a “teoria ecológica”. Antes, deixa uma ressalva: “Esta é só a minha perspetiva através da perspetiva da Psicologia Comunitária. É importante recolher várias visões”, como por exemplo, ilustra, a do Direito, da Antropologia e da História.

Laura Kohn-Wood, diretora da "School of Education and Human Development" da Universidade de Miami créditos: Universidade de Miami

I - Ir à raiz dos problemas

“Três quintos” de uma pessoa. Esta é a expressão usada no primeiro artigo da Constituição norte-americana para descrever quanto valiam os escravos “nos primeiros documentos da fundação do país”, lembra Laura Kohn-Wood.

"É necessário ganhar consciência dessa história (...) para sermos capazes de ultrapassar a tradição de inferiorização"

O valor era usado para o cálculo do número de representantes a considerar nas eleições — na 14.ª emenda da Constituição, de 1868, a definição passou a ser “o número total de pessoas em cada estado”.

“Quando isto está na narrativa de fundação de um país, é necessário ganhar consciência dessa história e fazer um trabalho sério e profundo para sermos capazes de ultrapassar a tradição de inferiorização”, defende Laura.

A psicóloga refere-se ao primeiro princípio da Psicologia Comunitária e à necessidade de ir além de uma leitura imediata daquilo que observamos: “A ideia é tentar encontrar as causas [dos problemas], em vez de ficar só pela superfície”.

Além das questões históricas, a especialista atribui também a dimensão da agitação social que se tem visto nas últimas semanas à conjugação de uma série de acontecimentos da atualidade.

Primeiro, a precipitação de casos envolvendo homens negros como alvo de ataque. “Este incidente com George Floyd em Minneapolis é só o mais recente. Veio quase logo a seguir ao incidente [em fevereiro] com Ahmaud Arbery, o jovem negro que foi assassinado no bairro onde estava a fazer jogging, depois de ter sido perseguido por três homens brancos que achavam que ele era responsável por vários roubos na zona”. Laura lembrou ainda o “incidente em Nova Iorque, no Central Park”, a 25 de maio, “em que um homem estava a fazer observação de pássaros e uma mulher discutiu com ele sobre se o cão dela devia ou não estar preso na trela”. Enquanto ele a filmava, a mulher ligou para a polícia “a dizer que um homem negro a estava a atacar”. “A mulher estava usar intencionalmente a raça como ‘arma’ contra ele”, afirma Laura Kohn-Wood.

"As pessoas reconhecem que a raça é, neste país, um fator de risco para estar vivo"

Em segundo lugar, a psicóloga recorda que o facto de estes incidentes terem sido filmados permitiu que “as pessoas testemunhassem” as situações. No caso de George Floyd, o vídeo mostra “um homem a ser morto por um agente da polícia, enquanto outros gritam e ele está em aflição”, descreve, recordando as imagens perturbadoras.

Além disso, tudo isto aconteceu “ao mesmo tempo que muita gente ainda está em confinamento e com medidas de distanciamento social”. “Acho que por isso tem havido um público muito mais atento e mobilizado”, admite.

“O que é diferente agora, quando comparamos com outros casos”, observa Laura, “é que parece haver uma maior participação da comunidade branca nos protestos, a participação de grupos multirraciais e multiétnicos a enfatizar ideias que começaram a ficar mais comuns com o movimento Black Lives Matter”.