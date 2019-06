Antes de tomar posse em Bruxelas, os deputados espanhóis eleitos ao Parlamento Europeu nas eleições de 26 de maio último têm de entregar as suas acreditações como parlamentares, jurar a Constituição e receberem as credenciais para tomar posse do lugar em Bruxelas.

Oriol Junqueras é ex-vice-presidente do governo regional catalão e está preso preventivamente enquanto está a ser julgado por alegados delitos de rebelião e desvio de fundos pelo seu envolvimento na tentativa de autodeterminação da Catalunha de 2017.

Este separatista catalão já tinha sido autorizado a deslocar-se em 20 e 21 de maio último ao parlamento espanhol para se acreditar e tomar posse como deputado espanhol eleito nas legislativas de 28 de abril, cargo a que teria de renunciar no caso de se tornar eurodeputado.

Há dúvidas sobre se Junqueras poderia ser suspenso como eurodeputado, assim como aconteceu no caso de deputado nacional, e como é que essa situação pode condicionar o julgamento em curso, uma vez que o eurodeputado deverá adquirir imunidade parlamentar no dia da constituição do novo Parlamento Europeu, a 02 de julho próximo.