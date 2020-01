Em parceria com a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), a ANEBE realizou 36 ações de sensibilização em território nacional e advertiu 1.673 condutores para a importância da prática de uma condução segura.

Desses, 1.277 condutores foram premiados por conduzirem sem presença de álcool, de acordo com um comunicado da Associação.

O secretário-geral da ANEBE, João Vargas, refere nessa nota, que “os números do programa evidenciam o compromisso do 100% Cool com a missão de consciencializar a opinião pública e formar os condutores para os perigos associados à condução sob os efeitos do álcool”.

O objetivo da 100% Cool é reforçar a prevenção, ao premiar os condutores que apresentem 0% de taxa álcool no sangue.

A 100% Cool é uma iniciativa da ANEBE alinhada com o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária- PENSE 2020 e pretende combater a sinistralidade rodoviária ligada ao álcool.

O projeto teve início em 2002 e surge de uma parceria com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP.

“O 100% Cool é um programa de sensibilização rodoviária pela positiva, especificamente desenhado para os jovens da geração millennials. Os códigos de mensagem e comunicação em torno do próprio sublinham o mérito pessoal e social do condutor, que a cada noite é responsável pela segurança do grupo, e, portanto, destacam o valor social deste comportamento. Ser responsável é Cool”, explica a ANEBE no seu ‘site’.