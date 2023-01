Falamos de futebol, falamos de equações, falamos de palavrões, falamos de matemática. Cristina Soares e Marco Neves conversam no primeiro episódio do podcast Palavrões da Ciência com Rogério Martins, matemático português, autor do programa Isto É Matemática.

MadreMedia

No primeiro episódio do podcast Palavrões da Ciência, começamos por aquilo que está na base de muitas ciências: a matemática. Assim, conversámos com o matemático Rogério Martins, investigador e professor na Universidade Nova de Lisboa, especialista em equações diferenciais — o palavrão eleito para este episódio. Vamos saber o que são e encontrá-las em todo o lado, numa bola de futebol ou num míssil. Há quem tenha um medo tremendo da matemática. Durante a conversa, falamos das causas desse medo e o Rogério deixa-nos a promessa de um livro futuro… Palavrões da Ciência é um podcast produzido pela MadreMedia e apresentado por Cristina Soares e Marco Neves. A partir de palavras do dia-a-dia e de alguns palavrões, vamos perguntar a cientistas portugueses o que andam a investigar e que surpresas nos trazem sobre o que nos rodeia. A primeira temporada terá oito episódios — vamos da matemática à botânica, passando pelos morcegos, pelo mar, pela alimentação — e pelas fadas dos dentes… Para não perder nenhum episódio, assine na sua plataforma favorita: Spotify

Apple Podcasts

Será a matemática assim tão complicada? Ao conversar com o Rogério, um excelente comunicador, percebemos que não: a matemática está em todo o lado e ajuda-nos a compreender a realidade. Ou será que é a realidade que nos ajuda a compreender a matemática? O Rogério conta-nos como foi parar à matemática e como encontrou a sua paixão por esta disciplina, lembrando-nos de que mais importante do que fazermos aquilo de que gostamos é gostarmos daquilo que fazemos. Também conversamos sobre o seu gosto pela comunicação de ciência, que o levou até ao programa Isto É Matemática, na SIC Notícias, em que nos explica a matemática de uma forma clara. Como em todos os episódios, falamos também de ideias para falar de ciência e ainda vamos à descoberta da origem de algumas palavras. Neste episódio, procuramos a origem de «algarismo». Comece já a ouvir e acompanhe-nos nesta viagem pelo mundo, afinal nada complicado, da matemática.