“Não seria menos contundente e menos escandaloso seguir o exemplo dos bispos da Polónia, que favoreceram mais celebrações de missas com menos concentração de pessoas ou então até missas ao ar livre?”, pergunta.

Manuel Pina Pedro recorda “tantos santos e santas da história da Igreja que, face às maiores calamidades que fizeram mais vítimas do que o covid-19, não fugiram, mas estiveram com o povo administrando-lhes os auxílios divinos”.

O padre estranha que seja permitido “que trabalhadores estejam no seu local de trabalho durante oito horas ou mais, que restaurantes, pastelarias, supermercados, transportes públicos e outros estejam acessíveis ao povo”, mas se impeça “que os fiéis estejam nas igrejas apenas uma hora”, para a missa.

Cerca de duas horas depois da publicação de Manuel Pina Pedro, o bispo de Leiria-Fátima, António Marto, colocou no Facebook da diocese a resposta que deu ao padre.

António Marto refere que compreende a preocupação do padre, mas que “a medida extrema do cancelamento das missas comunitárias foi tomada por muitas conferências episcopais e pelo próprio papa, não por se considerar ‘irrelevante’ a eucaristia, mas por exigência de saúde pública para salvar pessoas da doença e da morte por causa do contágio nos grupos de pessoas”.

“Jesus veio para curar e salvar e deu à Igreja a mesma missão. Por isso, a Igreja não pode, por uma fé e zelo mal entendidos, contribuir para que pessoas sejam contagiadas e morram por falta de cuidado e prudência de algum pastor”, sublinha.

O bispo avisa que “o vírus não permanece fora das portas das igrejas” e que “a confiança em Deus, a oração e a comunhão eucarística são uma realidade muito diferente do tentar a Deus e desafiá-lo com a pretensão de milagres”.

“Segundo a lógica do teu raciocínio poder-se-ia chegar até a prescindir dos cuidados médicos”, refere.

António Marto afirma que os sacerdotes devem continuar a celebrar a eucaristia todos os dias em privado e “podem e devem, além disso, usar com criatividade e zelo os meios de comunicação social para se fazerem próximos dos fiéis e os ajudarem”.

Para ajudar Manuel Pina Pedro na meditação, António Marto enviou-lhe “exemplos bíblicos de pessoas que souberam aliar confiança e prudência”: Noé que “foi avisado do dilúvio e construiu a arca”, José que “foi avisado da seca e armazenou em celeiros” e José e Maria que “foram avisados de que Herodes queria matar o menino e fugiram para o Egito”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.