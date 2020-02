É por isso, porque “o mundo está a mudar e há uma causa” (o homem), que é preciso trabalhar para aumentar a precisão de modelos.

E se o cientista não tem dúvidas de que um único evento “não constitui necessariamente a prova definitiva das mudanças climáticas”, também não as tem de que o “impacto humano é notável” e está a mudar o clima, com cada ano que passa a ser o mais quente de sempre.

“Percebendo as causas percebemos que devemos mudar a maneira como vivemos hoje”, e que temos que estar “mais conscientes disso, como indivíduos e como nações”.

McLean é ainda assim um otimista confesso. Diz que está ansioso pela Conferência dos Oceanos marcada para junho em Lisboa, considerando que será “uma oportunidade muito importante” e acrescenta que dado o nível de interesse no mundo pelas questões relacionadas com o mar “este é o momento dos oceanos”.

“Estou otimista porque tenho fé no espírito humano e no intelecto humano para encontrar soluções para problemas desafiadores”, afirma.

Basicamente, acrescenta, todas as nações e pessoas do mundo reconhecem que é preciso mudar a forma de interagir com os oceanos, seja para evitar a acidez que compromete os corais, seja para evitar o plástico ou a pesca ilegal.

“Temos o hábito de viver a vida com a qual nos acostumamos e estamos num momento em que precisamos de fazer mudanças deliberadas nesse estilo de vida”, diz, advogando que a solução não passa por reduzir a pegada ecológica, mas procurar “uma maneira de fornecer os mesmos bens para as pessoas do mundo mas sem custo ambiental”.

E conclui: “acredito que nós, como seres humanos, como administradores do resto da vida animal e vegetal do mundo, de todo o ecossistema, faremos boas escolhas e faremos essas escolhas com base na ciência sólida que a nossa comunidade científica global é capaz de gerar”.

McLean acredita também que a adaptação às alterações climáticas será acompanhada por “soluções científicas” e é da comunidade científica que fala quando questionado sobre como é fazer ciência num país onde o Presidente, Donald Trump, é um cético das alterações climáticas.

“Temos nos Estados Unidos um programa científico muito robusto, por meio de diversas agências, como a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, a ´National Science Foundation´, a NASA e muitas outras agências. Recebemos financiamento do nosso Congresso, que nos fornece os recursos necessários para realizar os trabalhos que nos pede para produzir. E conseguimos produzir a nossa avaliação climática nacional periódica”, explica.

Em resumo, a informação que os cientistas produzem está disponível para o público e para os decisores políticos e o cientista não valoriza quando “ocasionalmente” alguém da esfera política “tenta desafiar a ciência” na procura de “um resultado político específico”.