A tenista Serena Williams vai regressar à competição para disputar o torneio ATP de Indian Wells, cinco meses depois de ter dado à luz . Alexis Ohanian, marido de Serena, é um romântico por excelência. E de grandes gestos. Para celebrar o regresso da sua mulher aos courts, Ohanian não comprou um buquê de flores ou uma caixinha de chocolates. Ao invés mandou colocar quatro cartazes à beira da Interstate-10, a estrada que liga Palm Spring até ao local onde o torneio terá lugar e que Serena irá percorrer quando for para Indian Wells. Na sua conta de Twitter, Alexis diz que colocou os cartazes em que elogia a mulher como sendo “a melhor mãe de todos os tempos” para lhe “dar as boas-vindas no regresso ao ténis”. Os cartazes com imagens da filha surgem com uma só palavra e culminam na sigla G.M.O.A.T. (Greatest mother of all time, em inglês, ou “melhor mãe de sempre”, em português). A mais nova das irmãs Williams, que foi mãe em setembro passado de uma menina, já estava afastada das competições desde o Open da Austrália do ano passado, torneio que ganhou já grávida de dois meses. Em fevereiro competiu juntamente com a irmã, Venus Williams, e com Coco Vandeweghe, integrando a equipa dos Estados Unidos contra a Holanda na Taça Federação.