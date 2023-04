A sessão solene de boas-vindas a Lula da Silva tem início marcado para as 10:00 e contará com intervenções do presidente do Brasil e do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

De seguida, está previsto um momento para apresentação de cumprimentos.

Estas informações foram transmitidas aos jornalistas pela deputada Maria da Luz Rosinha (PS) no final da reunião da conferência de líderes.

Já a tradicional sessão solene comemorativa do 25 de Abril vai arrancar às 11:30.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, Augusto Santos Silva endereçou um convite para que o Presidente brasileiro “possa assistir à sessão do 25 de Abril”, mas “ainda não veio a resposta”.