“Há a registar sete casos de trabalhadores positivos à covid-19, diagnosticados na sequência do rastreio que está a ser efetuado aos trabalhadores que a tanto se disponham, os quais reportam a três funcionárias de empresa externa que prestam serviços ao Hospital Prisional, a três guardas prisionais do Estabelecimento Prisional da Carregueira e a um guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Leiria (jovens). Estes trabalhadores estão assintomáticos e em isolamento nos respetivos domicílios”, lê-se no comunicado.

A DGRSP adiantou ainda que foram todos negativos os resultados dos testes realizados a suspeitos e contactos de suspeitos dos sete casos positivos nos três estabelecimentos.

A nota faz ainda referência à situação no Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, onde um recluso testou positivo para a covid-19 num teste realizado durante uma deslocação a um hospital, o que motivou que tenham sido “testados todos os reclusos das duas Alas com que esteve em contacto, bem como os trabalhadores deste estabelecimento prisional”.

“Os resultados até agora recebidos, incluindo o repetido ao recluso que esteve na origem da situação, são todos negativos. O recluso, conforme orientações da saúde pública, manter-se-á internado na unidade de saúde do Estabelecimento Prisional do Porto, afeta ao tratamento da covid 19, e irá ser testado novamente”, lê-se no comunicado.