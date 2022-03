De acordo com os Sapadores Bombeiros de Viana do Castelo, a colisão entre um jipe e um veículo de nove lugares, causou quatro feridos graves e três ligeiros, que foram transportados ao Hospital de Viana do Castelo.

O acidente, cujo alerta foi dado às 05:50, ocorreu na EN203 em Geraz do Lima, Viana do Castelo, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

No local estiveram 32 operacionais, entre Sapadores de Bombeiros e Voluntários de Viana do Castelo, Bombeiros de Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por 13 veículos.

(Notícia atualizada às 08h04)