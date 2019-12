Pelo menos sete pessoas morreram hoje no leste da Turquia no naufrágio de um barco que transportava imigrantes ilegais no Lago de Vã, informou o governo da província de Vã em comunicado.

As equipas de resgate conseguiram salvar 64 pessoas do Afeganistão, Paquistão e Bangladesh, que foram transferidas para vários hospitais da região, pode ler-se na mesma nota. A embarcação virou durante a noite e foi encontrada perto da margem. O barco seguia para a província de Bitlis. As equipas de resgate, com mergulhadores, continuavam esta manhã a realizar as operações de busca. A Turquia abriga mais de quatro milhões de refugiados, 3,6 milhões deles sírios que fugiram do conflito que devasta o seu país desde 2011. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.