Dos sete pescadores, seis são da freguesia do Caniçal, no concelho de Machico, no extremo leste da Madeira. Destes, três são irmãos e um é da freguesia vizinha de Machico.

Os pescadores foram resgatados e conduzidos até ao Funchal pela lancha rápida da Marinha Portuguesa Hidra e a aguardá-los, no porto do Funchal, estavam familiares e elementos da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que fizeram uma reavaliação do seu estado de saúde.

Também estavam o comandante da Zona Marítima da Madeira, o secretário regional da Agricultura e Pescas e o diretor das Pescas da Madeira.

Depois do alerta de que a embarcação não estabelecia qualquer comunicação com o armador há três dias, foi desencadeada sexta-feira uma operação de busca e salvamento que envolveu dois meios da Marinha, a lancha ‘Hidra’ e o navio-patrulha ‘Tejo’.

Hoje, os meios foram reforçados com o avião da Força Aérea do Aeródromo do Porto Santo, que acabou por detetar a balsa com os pescadores.

“Não nos largou até chegarem os barcos”, declarou mestre Gregório.