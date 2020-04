“Como vamos receber o cliente à porta fechada? Como manter a liquidez das empresas com a atividade parada durante meses? Haverá forma de testar covid aos convidados à chegada à festa?” são outras das questões colocadas pelos intervenientes no setor, que se interrogam ainda se devem “adiar os casamentos até ao fim do ano” ou, pelo contrário, mantê-los, “mas restringir o número de convidados”.

Apesar de “unidos e a partilhar ideias entre si para dar a volta às condicionantes e reinventar toda a forma de operar no setor”, os ‘players’ da indústria do casamento lamentam estar “a preparar-se de forma autodidata, sem linhas orientadoras superiores”.

“Por outro lado – acrescentam – os noivos também precisam de respostas e de sentir confiança no setor”: “Milhares de noivos adiaram os seus casamentos, milhares de noivos estão perdidos sem saber o que fazer. Se adiam, se mantém as datas. Se adiam, para quando”, sustentam.

Depois de em 2018 se ter assistido a um novo aumento do número de casamentos em Portugal, para um total de 34.637, os profissionais do setor dizem estar “a fazer os possíveis para que os noivos adiem para datas alternativas ainda em 2020, caso contrário a indústria será gravemente penalizada”, e apontam como “as novas apostas” os casamentos durante a semana ou no inverno.

“Mas o setor não trabalha apenas o mercado nacional”, destacam, avançando que, se foram consideradas as perdas associadas aos casamentos de estrangeiros em Portugal, “facilmente se percebe a importância desta indústria para economia do país”.