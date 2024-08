Médicos, assistentes sociais e bibliotecários estão a classificar a nova proposta do governo da Suécia, que consiste em forçar os funcionários do setor público a denunciar pessoas sem documentação, como "totalmente desumana", afirma o The Guardian.

A proposta estava entre as muitas medidas incluídas num acordo de 2022, firmado entre quatro partidos de direita no país. Acordo esse que abriu caminho para um governo de coligação entre três partidos de centro-direita, com o apoio parlamentar do partido anti-imigração de extrema direita, Democratas Suecos (SD).

Quase dois anos depois do SD se tornar o segundo maior partido da Suécia, o processo está em andamento para transformar a proposta, referente aos trabalhadores do setor público, numa lei. O comité foi instruído pelo governo a sugerir como é que a proposta poderia ser redigida pela lei, com planos de apresentar as suas conclusões ao governo até ao final de novembro.

Apesar de estar em estágio inicial, a ideia, que pode forçar até um milhão de trabalhadores, entre dentistas e professores, a denunciarem qualquer contacto com pacientes, estudantes e autoridades indocumentadas, enfrentou uma grande oposição por parte dos defensores dos direitos humanos e de associações profissionais.

“Esta proposta é completamente desumana”, disse Michele LeVoy, da Plataforma para Cooperação Internacional sobre Migrantes Indocumentados. Como consequência, os cidadãos alertam que a medida pode levar as pessoas a hesitar em levar, por exemplo, as crianças à escola ou a recorrer aos cuidados de saúde, bem como a evitar denunciar crimes que são cometidos contra elas.

“As pessoas ficarão, de certa forma, aterrorizadas. Por que alguém iria querer ir a algum lugar quando sabe que a principal coisa que vai acontecer não é que eles possam obter cuidados, não que eles possam ir à escola, não que eles possam ir à biblioteca – eles simplesmente serão entregues”, acrescentou.

Já outras associações profissionais alertaram que a proposta poderia não só minar a confiança que tanto trabalharam para construir, como alimentar o racismo e amplificar a estigmatização.

LeVoy descreveu as medidas como parte de uma tendência crescente na Europa de criminalizar a solidariedade com pessoas que são indocumentadas.

O governo finlandês também está a considerar expandir as obrigações de denunciar pessoas indocumentadas, enquanto na Alemanha, a assistência social luta, há mais de 20 anos, contra as obrigações de denúncia.