Trata-se da quarta vez que a Coreia do Norte realiza testes balísticos desde o início das manobras militares entre a Coreia do Sul e forças dos Estados Unidos da América que começaram na semana passada.

A Coreia do Norte justifica as manobras como sendo a “preparação para um ataque”. Os exercícios militares entre as forças de Seul e de Washington devem terminar na quinta-feira.

O Estado Maior da Coreia do Sul precisou que os mísseis de cruzeiro foram disparados de zona costeira de Hamhung, na Coreia do Norte. Seul acrescenta que os serviços de informações da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão a analisar os dados recolhidos devendo fornecer mais detalhes sobre os disparos.