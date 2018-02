O 37.º Congresso Nacional do PSD começou esta sexta-feira à noite no Centro de Congressos de Lisboa e prolonga-se até domingo, com a eleição dos novos órgãos nacionais sob a liderança de Rui Rio.

Os trabalhos do segundo dia do 37.º Congresso Nacional do PSD iniciaram-se hoje poucos minutos depois das 11:00, com uma hora de atraso face ao previsto, e já na presença do novo presidente eleito, Rui Rio.

À hora prevista para se iniciarem os trabalhos, 10:00, a sala onde desde sexta-feira decorre a reunião magna dos sociais-democratas (Centro de Congressos de Lisboa) estava praticamente vazia. Os poucos congressistas ocupavam o tempo a tirar fotografias junto ao busto de Sá Carneiro, fundador do partido.

O 37.º Congresso do PSD prossegue com a apresentação das propostas temáticas, num dia dedicado à discussão política e em que vão ser conhecidos os nomes propostos por Rui Rio para a sua equipa dirigente dos próximos dois anos.

De acordo com várias fontes sociais-democratas, o deputado e ex-secretário de Estado adjunto Feliciano Barreiras Duarte será o próximo secretário-geral do PSD e Paulo Mota Pinto assumirá a presidência da mesa do Congresso.

As listas aos órgãos nacionais do PSD têm de ser entregues até às 19:00 de hoje.