“Temos um acordo que é até ao final da temporada, aqui não há ninguém a enganar ninguém. Depois, no final da época sentamo-nos e pensamos o que fazer, aí sim temos de tomar decisões e ver o que é melhor para ambas as partes. Estamos muito orgulhosos de representar o Sporting, mesmo que seja até ao final da temporada. Viemos para aqui com a expectativa de ficar até ao final da temporada, não temos mais expectativa além disso”, afirmou.

A instabilidade em torno do Sporting tem levantado nas últimas semanas bastantes questões sobre a continuidade do técnico, apesar de Silas sublinhar não pensar nisso e apontar o foco ao desafio com o Portimonense.

Ainda assim, frisou que, independentemente do desfecho da relação entre clube e treinador, será “fácil chegar a acordo”, à imagem do que disse ter acontecido no momento da sua contratação pelos ‘leões’.

“Ambos sabemos que nos vamos sentar e que uma ou as duas partes poderão não querer continuar. Não estou agarrado a nada e o Sporting também não tem de estar agarrado a mim”, notou Silas, que não atribuiu muito peso à performance desportiva para a decisão final: “A minha continuidade não depende só de fazer uma boa campanha na Liga Europa e chegar ao terceiro lugar. Vai depender de uma conversa e de partilha de pontos de vista”.

As três derrotas nas últimas quatro partidas, a que se somou a saída do capitão Bruno Fernandes para o Manchester United na reabertura do mercado de transferências, não deixaram o moral do balneário ‘em baixo’, mas o treinador do Sporting reconheceu que é urgente melhorar a eficácia no relvado para colocar um ponto final nesta fase menos positiva.