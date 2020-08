“Silêncio que se vai cantar o Fado” é uma expressão que desde abril não faz sentido. O silêncio nas casas de fado é tanto que pouco fado se ouve. Os donos foram obrigados a fechar os negócios devido à falta de faturação durante a pandemia de Covid-19.

No final de março, a CML tinha anunciado uma linha de apoio a artistas em situação crítica, no valor de um milhão de euros para projetos de dinamização cultural da cidade. Ao valor acresciam 250 mil euros, para ajudar à subsistência de trabalhadores independentes e entidades do setor. Nesta medida, aprovada no âmbito do Fundo de Emergência Social do município, cabiam artistas e criadores nas áreas de “artes visuais, artes performativas, design, moda, literatura, património, cinema, audiovisual”.

A 17 de abril, boas notícias avizinhavam-se. A Câmara de Lisboa anunciava que iriam ser abertas candidaturas para uma "ajuda imediata" de 200 mil euros às casas de fado da cidade e aos seus artistas.

A 8 de maio, a Câmara de Lisboa divulgava que tinha sido “concebida uma programação no valor de 200 mil euros”, para este setor, no âmbito da atividade do Museu do Fado e um dia antes, a 7 de maio, o jornal Expresso noticiava que nunca tinham existido apoios específicos para o setor do fado, tendo se tratado de um "lapso de comunicação" o anúncio de 17 de abril.

O financiamento de 250 mil euros estava disponível, mas fazia parte dos 1,25 milhões que a autarquia anunciou no Fundo de Emergência – Vertente de Apoio à Cultura. Era então para toda a comunidade artística em Lisboa. Ao Expresso, Pedro Sales, responsável pela comunicação da autarquia, falava de apoios ao fado a médio prazo: “Será um programa de apoio com maior fôlego e vai ter também o contributo da Associação de Turismo de Lisboa”.

Também a 7 de maio, o Museu do Fado anunciava uma programação específica com os elencos artísticos residentes nas casas de fado de Lisboa "em complemento aos apoios disponibilizados pela Câmara Municipal de Lisboa". Esta programação contemplava três medidas: a co-produção com a RTP de um documentário alusivo às Casas de Fado que envolveu o Museu do Fado, 11 Casas de Fado, 12 fadistas, 25 guitarristas (exibido a 2 de maio), uma programação de conversas e fados intitulada Fados da Casa e a coprodução do programa Fado no Átrio com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (segundo o qual, o Museu do Fado terá contratado mais de 160 profissionais do setor) como se pode ler na nota publicada na página de Facebook.

Mas o facto de a programação apenas incluir algumas casas gerou polémica nas redes sociais e o Museu do Fado justificou, em resposta na mesma publicação, a escolha: "O critério que presidiu à escolha das casas de fado foi o das casas de fado históricas e emblemáticas da cidade de Lisboa na sua esmagadora maioria fundadas na primeira metade do século XX. A programação mencionada neste comunicado, que o Museu do Fado produziu durante o período de confinamento, teve como objectivo complementar os apoios da Câmara Municipal de Lisboa ao sector da Cultura, na tentativa de abranger o maior número possível de artistas".

A lista da programação das iniciativas do Museu do Fado inclui 18 estabelecimentos: A Parreirinha de Alfama, A Severa, Adega Machado, Casa de Linhares, Clube do Fado, Fado ao Carmo, Fado em Si, Faia, Forcado, Luso, Maria da Mouraria, Mesa de Frades, Páteo de Alfama, Real Fado, Senhor Vinho, Senhora do Livramento, Taverna del Rey, Timpanas.

Para a união informal de casas de fado, que reune os estabelecimentos que ficaram de fora do âmbito do apoio da Câmara Municipal de Lisboa ao documentário, o critério de uma casa ser emblemática, é "subjetivo" e "nunca sequer deveria constar num programa de atribuição de verbas públicas".

O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda também apresentou um requerimento junto do presidente da Assembleia Municipal de Lisboa para que chegasse à presidência da Câmara com um conjunto de perguntas, além da exposição da situação. Isto a 22 de maio